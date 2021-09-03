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Фильм, который снимали в Петрозаводске, взял приз в Иерусалиме

Новости. Культура
15:23, 05 Сентября 2021
фото: Caroline Blumberg / EPA

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На международном кинофестивале в Иерусалиме финско-российская кинолента режиссера Юхо Куосманена «Купе номер 6» завоевала главный приз.

Картина соревновалась с еще тринадцатью фильмами, одним из которых была последняя работа Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», сообщает Yle.

Жюри так обосновало свой выбор: «"Купе номер 6" – это международное роуд-муви, развлекательное, умное, в которое невозможно не влюбиться. Это фильм, свободный от ограничений, в котором целый мир возникает в одном купе и в котором пересекаются как географические, так и культурные границы».

В июле фильм получил гран-при на Каннском кинофестивале.

Премьера в финских кинотеатрах назначена на 29 октября. В России фильм выйдет на день раньше.

Литературной основой сценария стал роман Росы Ликсом. Главная героиня — финская студентка Лора, которая едет поездом Москва—Мурманск, чтобы сбежать от своей любви. В купе она оказывается вдвоем с русским шахтером Лехой — необразованным и вечно пьяным парнем. Постепенно Лора понимает, что её попутчик — более сложная натура, чем может показаться

Съемки картины проходили с 12 февраля по 25 марта прошлого года. Часть сцен была отснята в вагоне поезда, который ходил по кругу под Санкт-Петербургом, затем несколько съемочных вагонов прицепили к реальному поезду, следовавшему в Петрозаводск. Остальные «вагонные» сцены доснимали в павильоне. Натурные съемки прошли в Петрозаводске, в Оленегорске, в Териберке и Мурманске.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2021-09-05 16:49:02
Русофобы чухонские
Изя
2021-09-05 18:57:36
однозначно, чо то не активный какой то . В отпуске что ли ???)))
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