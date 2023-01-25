Фотограф Карелии подсмотрел, как лисы готовятся к свадьбе (ФОТОФАКТ)

Лисицы городских и пригородных парков готовятся к свадьбе,сообщил фотограф Карелии Илья Тимин.

На своей странице в соцсети Илья Тимин опубликовал фото пушистых лисиц и написал, что брачный период или «гон» у лисиц в наших широтах начинается в феврале и продолжается до конца марта. Сроки могут сдвигаться из-за погоды, плотности популяции и т. д. За одной самкой могут бегать сразу несколько самцов. Однако самка будет спариваться только с самым сильным.

Что интересно, самка реально привлекает к себе внимание голосом. «Сегодня наблюдал, как одна лисица ушла вверх по склону в лес и оттуда начала тихонько „тявкать“. Очень похоже на лай мелкого вида старой собачки — высокий, чуть фальшивый с легкими прихрапами, голосок. Самец, через некоторое время, вылез из-под скалы в низине и пошел-полез за ней следом», — написал Илья.