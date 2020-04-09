Фотограф показал Петрозаводск в период всеобщей самоизоляции (ВИДЕО)

Фотокорреспондент запечатлел главный проспект столицы Карелии в период объявленной всеобщей самоизоляции из-за коронавируса.

Николай Смирнов – фотокорреспондент "Столицы на Онего" создал минутный видеоролик, в котором показал, как за сутки меняется жизнь на проспекте Ленина, пока жители находятся на всеобщей самоизоляции по коронавирусу.

Напомним, глава Карелии подписал распоряжение о введении режима всеобщей самоизоляции в республике. С 1 апреля жители республики должны оставаться дома.

Из дома можно выходить в строго определенных случаях: если необходима экстренная медицинская помощь; чтобы купить продукты и лекарства, вынести мусор; чтобы добраться до места работы; при необходимости ухода за инвалидами и лицами пожилого возраста; выгула домашних животных, причем не далее 100 метров от дома.

Кроме того, ограничена продажа алкоголя с 10 до 16 часов.