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В Карелии с 1 апреля вводится режим всеобщей самоизоляции

Новости. Общество
18:07, 31 Марта 2020
фото: https://vk.com/id419407976
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Глава Карелии подписал распоряжение о введении режима всеобщей самоизоляции в республике.

"Это означает, что с 1 апреля жители республики должны оставаться дома. С этого дня передвижение по улицам ограничиваем - никаких прогулок в парке или на детских площадках", - написал Артур Парфенчиков в соцсети.

По его словам, из дома можно выходить в строго определенных случаях: если необходима экстренная медицинская помощь; чтобы купить продукты и лекарства, вынести мусор; чтобы добраться до места работы; при необходимости ухода за инвалидами и лицами пожилого возраста; выгула домашних животных, причем не далее 100 метров от дома.

Кроме того, ограничивается продажа алкоголя с 10 до 14 часов, уточнил он.

"Выходя на улицу, вы должны иметь при себе паспорт, а также служебное удостоверение, трудовой договор, транспортную накладную, путевой лист либо иные документы, подтверждающие, что вы направляетесь на работу или находитесь при исполнении служебных обязанностей. В случае необходимости ухода за пожилыми людьми или инвалидами, вы должны будете предоставить копию документа с отметкой о месте проживания указанного человека. Правоохранительные органы будут проверять эти данные", - отметил Артур Парфенчиков.

"Чтобы было четкое понимание, какие предприятия и организации в республике в этот период работают, поручаю Минэку утвердить перечень юрлиц и ИП, которые продолжат свою деятельность. Добавлю, что в сложившихся условиях, если возникнет реальная угроза жизни и здоровью граждан, могут быть закрыты отдельные населенные пункты, а также региональные и муниципальные дороги", - рассказал он.

"Друзья!! Наш регион по-прежнему в зоне риска: десятки тысяч жителей Карелии пересекли границу за последний месяц, более 10 тысяч сегодня находится на самоизоляции. Сейчас мы должны максимально локализовать возможные источники распространения вируса. Отнеситесь к этому серьезно! Чем больше ответственности мы сейчас проявим, тем быстрее преодолеем этот сложный период", - добавил глава региона.

Ранее "Столица на Онего" писала, что потенциальную разносчицу коронавируса, разыскиваемую в Карелии, задержали в городе на Неве.

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Комментарии

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stranger
2020-03-31 20:30:38
Здравый смысл заключается в том, чтобы продезинфицировать территорию городских и сельских поселений инфраструктурные объекты, подъезды многоквартирных домов.
Leopol'd
2020-03-31 20:30:16
Режим чс не вводят. А ограничения на передвижения граждан внедряют. И на каом основании?!
David
2020-03-31 20:46:34
Leopol'd, На основании панической атаки! На основании того, что все руководство сводится -" запретить и наказать" . Когда выборы губера были в последний раз? Он разве перед вами отвечает?
Tati
2020-03-31 20:17:00
Бред какой-то. Живу в Америке, где 165 тысяч заражённых, но такого немецкого рейстага здесь нет. У вас ещё ни одного случая незарегистрированной, а паника конкретная. Что будет через недели 3?!
David
2020-03-31 20:05:02
Кто платит будет за эту панику? Что жрать будут люди когда это мракобесие кончится? Все пример Швеция и Нидерланды! Ни каких дурацких карантинов, на контроле старики и хроники. что-то не наблюдается катастрофы. Экономика работает, страна функционирует!
Mike
2020-03-31 20:17:49
David, в этих странах каждые сутки увеличивается количество зараженных!!!!! Количество смертей тоже! Вы что нам советуете следовать этим же курсом? Если лично вам это нравится, вперед! Не изолируйтесь, но не сбивайте с толку людей, которые с пониманием относятся к изоляции на время эпидемии
карел
2020-03-31 20:17:03
David, Так может это специально делают враги , чтобы убить малый и средний бизнес , выкинуть миллионы граждан на улицы , тем самым значительно уменьшить население РФ . ?
Ткачев
2020-03-31 20:34:16
карел, Не, не, не.... Это в очередной раз Ленин Путину в штаны насрал. Хе-хе-хе...
карел
2020-03-31 19:54:33
Юристов во власти уже не осталось .Выдумывают кто во что горазд ( про регионы ) . Где указ Президента о введении ЧС ? Остальное всё демагогия , не имеющая юридической силы , хотя и говорит о правильных действиях , против вируса .
Штази
2020-03-31 20:21:44
карел, да он сам юрист высшей квалификации, и руководитель его администрации тоже. Вот это то и удивительно, почему же они в установленном порядке не вводят в Карелии карантин или ЧС, в рамках которых дальше можно использовать весь серьёзный правовой инструментарий, если уж возникает такая необходимость. Или НЕ возникает? Тогда вообще что-то непонятное.
карел
2020-03-31 20:30:49
Штази, Да Вы что , а по ним не скажешь , думал они просто приставы. .
Штази
2020-03-31 20:46:17
карел, вопросов много. Со следующего понедельника кончается единая нерабочая неделя во всей России, которую Президент объявлял. Будут продлять? Если не продлят, народ же на работу должен пойти, какая уж тут полная самоизоляция. Садики будут работать? Если нет, мамам больничные дадут, или как? Потому что за свой счёт отпуска по уходу за ребятками на неопределённый срок это будет жесть.
Irina
2020-03-31 19:51:09
На полшага вперед не смотрят люди... Нужно было закрыть границы республики ПЕРЕД неделей карантина. Москвичи-питерцы все что могли привезти - уже привезли.
David
2020-03-31 20:05:38
Irina, картинка подходящая
Irina
2020-03-31 20:23:52
David, с везением, очевидно, беда)
Os
2020-03-31 19:30:10
Служебного удостоверения достаточно? Или без трудового договора оно недействительно?
Plant
2020-03-31 19:20:44
"Выходя на улицу, вы должны иметь при себе паспорт".
Тоталитарный рэп - это ласковый голос "предъявите ваш аусвайс". (с)
Штази
2020-03-31 19:15:48
Заходил на официальный интернет-портал РК. Думал посмотреть, не перепутали ли журналисты, ведь РАСПОРЯЖЕНИЕ, в отличие от УКАЗА Главы РК, не носит нормативного характера, то есть наказать за невыполнение распоряжения Главы РК лиц, которые не находятся в его непосредственном подчинении, нельзя. А тема-то самая серьёзная. Может, всё-таки он Указ подписал? Хотелось бы разобраться.
Вот видеообращение Главы РК на портале есть, а текста его распорядения или указа - нет. Пресс-служба спит?
David
2020-03-31 19:15:00
Мракобесие и глупость! Руководитель, мля. Только запрещать и отбирать может!
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