В Карелии с 1 апреля вводится режим всеобщей самоизоляции

Глава Карелии подписал распоряжение о введении режима всеобщей самоизоляции в республике.

"Это означает, что с 1 апреля жители республики должны оставаться дома. С этого дня передвижение по улицам ограничиваем - никаких прогулок в парке или на детских площадках", - написал Артур Парфенчиков в соцсети.

По его словам, из дома можно выходить в строго определенных случаях: если необходима экстренная медицинская помощь; чтобы купить продукты и лекарства, вынести мусор; чтобы добраться до места работы; при необходимости ухода за инвалидами и лицами пожилого возраста; выгула домашних животных, причем не далее 100 метров от дома.

Кроме того, ограничивается продажа алкоголя с 10 до 14 часов, уточнил он.

"Выходя на улицу, вы должны иметь при себе паспорт, а также служебное удостоверение, трудовой договор, транспортную накладную, путевой лист либо иные документы, подтверждающие, что вы направляетесь на работу или находитесь при исполнении служебных обязанностей. В случае необходимости ухода за пожилыми людьми или инвалидами, вы должны будете предоставить копию документа с отметкой о месте проживания указанного человека. Правоохранительные органы будут проверять эти данные", - отметил Артур Парфенчиков.

"Чтобы было четкое понимание, какие предприятия и организации в республике в этот период работают, поручаю Минэку утвердить перечень юрлиц и ИП, которые продолжат свою деятельность. Добавлю, что в сложившихся условиях, если возникнет реальная угроза жизни и здоровью граждан, могут быть закрыты отдельные населенные пункты, а также региональные и муниципальные дороги", - рассказал он.

"Друзья!! Наш регион по-прежнему в зоне риска: десятки тысяч жителей Карелии пересекли границу за последний месяц, более 10 тысяч сегодня находится на самоизоляции. Сейчас мы должны максимально локализовать возможные источники распространения вируса. Отнеситесь к этому серьезно! Чем больше ответственности мы сейчас проявим, тем быстрее преодолеем этот сложный период", - добавил глава региона.

Ранее "Столица на Онего" писала, что потенциальную разносчицу коронавируса, разыскиваемую в Карелии, задержали в городе на Неве.