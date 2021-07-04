Фотограф в Карелии запечатлел линьку северного оленя и узнал, куда пропадает шерсть

Юрий Красовский, старший научный сотрудник заповедника, заснял северных лесных оленей в линьке.

Как сообщает паблик заповедника «Костомукшский», старший научный сотрудник Юрий Красовский сфотографировал, как линяет северный олень.

Юрий Красовский рассказал, что в момент сьёмки в лесу было много шерсти, целые клоки. Но прошло немного времени, и эта шерсть исчезла. Ее разобрали птицы на гнёзда в качестве утеплителя.

Например, Юрий Анатольевич обнаружил гнездо дрозда, проложенное шерстинками.