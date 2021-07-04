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Фотограф в Карелии запечатлел линьку северного оленя и узнал, куда пропадает шерсть

Новости. Общество
15:22, 05 Июля 2021
фото: © Юрий Красовский/паблик Вконтакте «Заповедник «Костомукшский»

Юрий Красовский, старший научный сотрудник заповедника, заснял северных лесных оленей в линьке.

Как сообщает паблик заповедника «Костомукшский», старший научный сотрудник Юрий Красовский сфотографировал, как линяет северный олень.

Юрий Красовский рассказал, что в момент сьёмки в лесу было много шерсти, целые клоки. Но прошло немного времени, и эта шерсть исчезла. Ее разобрали птицы на гнёзда в качестве утеплителя.

Например, Юрий Анатольевич обнаружил гнездо дрозда, проложенное шерстинками.

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Комментарии

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театральный критик
2021-07-05 15:26:09
Офигительная работа лишь бы не работать.
Off
2021-07-05 15:31:47
театральный критик, только твои подельники - педроссы..не покладая рук .. воруют. Некогда природой любоваться.. украл - выпил - в лагеря. Все по заветам кремня :)
кир
2021-07-05 17:52:39
Off со справкой надоел, - сказал кот. Ничего нового или полезного. Ругается как старый дед.
Гость
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