Фотоконкурс ко Дню студента пройдет в Петрозаводске

Администрация карельской столицы сообщает, что в Петрозаводске состоится фотоконкурс, посвященный Дню студента.

Молодёжный центр «Смена» объявил о старте открытого городского фотоконкурса, посвященного Дню студента, который отмечают 25 января. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Для участия в конкурсе необходимо прислать снимок, связанный с темой студенчества.

«Это может быть любой момент из студенческой жизни: фотография вашей группы, студенческого объединения, общежития, учебных корпусов. Главное условие — на фотографии должны быть студенты», — пишут организаторы.

В сообщении администрации Петрозаводска указан адрес, куда можно отправить фото.

Снимки с эпизодами из жизни студентов принимают до 24 января. Голосование стартует 25 января в группе молодёжного центра «Смена».