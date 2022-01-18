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Фотоконкурс ко Дню студента пройдет в Петрозаводске

Новости. Общество
18:40, 18 Января 2022
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

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Администрация карельской столицы сообщает, что в Петрозаводске состоится фотоконкурс, посвященный Дню студента.

Молодёжный центр «Смена» объявил о старте открытого городского фотоконкурса, посвященного Дню студента, который отмечают 25 января. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Для участия в конкурсе необходимо прислать снимок, связанный с темой студенчества.

«Это может быть любой момент из студенческой жизни: фотография вашей группы, студенческого объединения, общежития, учебных корпусов. Главное условие — на фотографии должны быть студенты», — пишут организаторы.

В сообщении администрации Петрозаводска указан адрес, куда можно отправить фото.

Снимки с эпизодами из жизни студентов принимают до 24 января. Голосование стартует 25 января в группе молодёжного центра «Смена».

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