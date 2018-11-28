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Новости. Культура
17:40, 28 Ноября 2018
фото: Национальный музей РК

Фотовыставка о самом длительном времени года пройдет в Петрозаводске

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В Национальном музее Карелии 5 декабря откроется фотовыставка "Петрозаводск: зимний ракурс", посвященная зимнему образу города.

Тематика выставки широкая: современная и историческая архитектура Петрозаводска, зимние праздники, красота зимы в городе, жанровые сценки.

На выставке представлены работы фотографов: Дмитрия Беленихина, Виталия Голубева, Андрея Еремкина, Людмилы Корвяковой, Оксаны Лазаревой, Ирины Ларионовой, Татьяны Литовой, Леонида Николаева, Игоря Подгорного, Ильи Покровского, Михаила Проскалова, Сергея Сыродоева, Ильи Тимина, Владимира Ларионова.

Выставка работает до 10 февраля.

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