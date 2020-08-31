ФСБ потребовало от охотников не появляться на границе с боеприпасами в машине

В период открытия сезона охоты увеличивается количество правонарушений, связанных с провозом через границу охотничьих боеприпасов в нарушение требований законодательства страны, отмечают в ФСБ.

Пограничное управление ФСБ России по республике Карелия сообщает, что в сезон открытия охоты боеприпасы выявляются как у россиян, следующих в Финляндию, так и у граждан Суоми, въезжающих в Россию.

"Как правило, охотники просто забывают осмотреть автомашину после данного мероприятия и отправляются в путешествие в соседнюю страну. Безответственность указанных лиц приводит к конфликтным ситуациям на границе и значительному увеличению времени на документальное оформление данных правонарушений", - отмечают в ФСБ.

Сообщается, что в августе в пунктах пропуска через границу, расположенных на территории Мурманской области и Карелии сотрудниками Пограничного управления уже выявлено несколько подобных случаев. Все лица привлечены к административной ответственности.

Пограничное управление ФСБ России по Карелии рекомендует охотникам, планирующим зарубежные поездки, заблаговременно убедиться, что все неизрасходованные на охоте боеприпасы были удалены из автомашины до прибытия в пункт пропуска через границу.

"Незаконное хранение и перевозка боеприпасов (за исключением патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию и огнестрельному оружию ограниченного поражения) являются преступлением, предусмотренном ч. 1 ст. 222 УК РФ. Санкция по указанной статье УК РФ предусматривает, в том числе, лишение свободы на срок до 4 лет", - напоминают пограничники.

Ранее сообщалось, что более 170 тысяч гектаров охотничьих угодий на севере Карелии перешли в категорию общедоступных