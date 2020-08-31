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ФСБ потребовало от охотников не появляться на границе с боеприпасами в машине

Новости. Общество
09:45, 01 Сентября 2020
фото: © Виктор Драчев/ТАСС
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В период открытия сезона охоты увеличивается количество правонарушений, связанных с провозом через границу охотничьих боеприпасов в нарушение требований законодательства страны, отмечают в ФСБ.

Пограничное управление ФСБ России по республике Карелия сообщает, что в сезон открытия охоты боеприпасы выявляются как у россиян, следующих в Финляндию, так и у граждан Суоми, въезжающих в Россию. 

"Как правило, охотники просто забывают осмотреть автомашину после данного мероприятия и отправляются в путешествие в соседнюю страну. Безответственность указанных лиц приводит к конфликтным ситуациям на границе и значительному увеличению времени на документальное оформление данных правонарушений", - отмечают в ФСБ.

Сообщается, что в августе в пунктах пропуска через границу, расположенных на территории Мурманской области и Карелии сотрудниками Пограничного управления уже выявлено несколько подобных случаев. Все лица привлечены к административной ответственности. 

Пограничное управление ФСБ России по Карелии рекомендует охотникам, планирующим зарубежные поездки, заблаговременно убедиться, что все неизрасходованные на охоте боеприпасы были удалены из автомашины до прибытия в пункт пропуска через границу.

"Незаконное хранение и перевозка боеприпасов (за исключением патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию и огнестрельному оружию ограниченного поражения) являются преступлением, предусмотренном ч. 1 ст. 222 УК РФ. Санкция по указанной статье УК РФ предусматривает, в том числе, лишение свободы на срок до 4 лет", - напоминают пограничники.

Ранее сообщалось, что более 170 тысяч гектаров охотничьих угодий на севере Карелии перешли в категорию общедоступных

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-09-01 10:48:04
Бабулечка , как можно комментировать одно и тоже под разными никами ? В своём ли ты уме . сомневаюсь что то . :)
новый
2020-09-01 10:22:35
Хде посадки ?
User
2020-09-01 10:15:50
Про какие путешествия в соседнюю страну рассказывает ФСБ, когда границы закрыты?
кир
2020-09-01 10:22:25
User, опять в злобе, что тебе не удалось уехать. Потому что трус, сторож в мегаполисе.
User
2020-09-01 10:38:58
КИНХ!
кир
2020-09-01 10:09:12
Пофиг.
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