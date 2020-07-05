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05.07.2020 20:57

Более 170 тысяч гектаров охотничьих угодий на севере Карелии перешли в категорию общедоступных

Новости. Экономика
17:42, 06 Июля 2020
фото: ©Андрей Туоми
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Ранее эти угодья были закреплены за Карельской региональной общественной организации охотников и рыболовов.

Арбитражный суд Карелии рассмотрел иск Карельской региональной общественной организации охотников и рыболовов к республиканскому министерству природных ресурсов и экологии, которое занимается распределением охотничьих угодий в регионе. Иск КРОООиР и касался охотничьих угодий, которыми до недавнего времени распоряжалась эта общественная организация в Калевальском национальном районе.

В начале нынешнего года у нее закончилась долгосрочная лицензия на закрепление угодий площадью более 170 тысяч гектаров в окрестностях поселков Калевала и Кепа. КРОООиР обратилось в карельской Минприроды с заявлением о заключении охотхозяйственного соглашения, которое позволило бы ей и дальше пользоваться этими угодьями. Однако в своем заявлении организация указала их новые границы, и это стало формальным поводом республиканским властям отказать КРОООиР в закреплении за ней охотничьих угодий в Калевальском районе.  

Карельская региональная общественная организация охотников и рыболовов не захотела терять свои позиции и обратилась с иском в Арбитражный суд республики, в котором оспорила отказ министерства заключить с КРОООиР охотхозяйственное соглашение. Однако суд в удовлетворении этого иска отказал, и, таким образом, огромная территория на севере Карелии осталась общедоступными охотничьими угодьями.

Читайте подробнее в статье "Угодья "открепились".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-06 20:18:26
Где смута, там и Поташов. Уехать в Баренц-регион и пивка попить очень хочется. Вот и делает "наработки". А пока граница закрыта.
новый
2020-07-06 18:13:58
И это правильно. С фига ли какая-то общественная организация распоряжается природными ресурсами. Волшебный пендаль под зад. Мы здесь власть.
Гость
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