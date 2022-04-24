ФСБ сорвала убийство Владимира Соловьева

ФСБ России сообщила о задержании группировки, готовившей убийство Владимира Соловьева

ФСБ России задержала группу неонацистов, готовивших по заказу СБУ убийство журналиста Владимира Соловьева. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом Российской Федерации задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power („Национал-социализм/Белая сила, власть“) — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство общественного деятеля, известного журналиста Владимира Соловьева», — отметили в Ф. Б. Они дают признательные показания.