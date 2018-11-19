Фура насмерть сбила пешехода в Карелии

В Сортавальском районе под колесами фуры погиб 61-летний мужчина, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, сегодня около 12 часов дня на 261 км федеральной автодороги А-121 Сортавала водитель тягача Volvo с полуприцепом зацепил задней частью трала пешехода, 61-летнего мужчину, который вышел на пешеходный переход в момент проезда транспортного средства.

Мужчина получил травмы, от которых скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.