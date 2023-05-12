Фура протаранила легковушку на въезде в Петрозаводск (ВИДЕО)

Авария произошла утром 30 мая на Лесном проспекте в карельской столице.

Жесткая авария случилась 30 мая на пересечении Лесного проспекта и Суоярвского шоссе в 6.49 утра.

Два автомобиля поворачивали с Суоярвского шоссе на Лесной проспект в сторону района Древлянка. Перед выездом на проспект легковой автомобиль затормозил, и следовавшая за ним фура врезалась в него, протащив какое-то время по дороге.

Инцидент попал на камеру наружного наблюдения компании «Ситилинк».