Фура улетела в кювет и перевернулась на трассе в Карелии

Водитель грузовика получил травмы в ДТП на трассе Кола в Лоухском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшую пятницу 02:07 на 1047 км федеральной автодороги «Кола» в Лоухском районе 36-летний водитель грузовика DAF с полуприцепом выехал на полосу встречного движения и оказался в кювете. Машина перевернулась.

В результате ДТП водитель травмирован.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, в лобовом столкновении на трассе «Кола» погибли две женщины с ребенком и выжила 80-летняя бабушка.