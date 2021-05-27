В лобовом столкновении на трассе «Кола» погибли две женщины с ребенком и выжила 80-летняя бабушка

Случившаяся 27 мая смертельная авария унесла жизни 3 человек, в том числе 7-летнего ребенка, самая пожилая из участников ДТП осталась жива.

Стали известны подробности аварии на федеральной трассе в Кировском районе Ленинградской области. Погибшему ребёнку было семь лет. В больницу увезли престарелую женщину с переломами и сотрясением, сообщили 47news в правоохранительных органах.

По уточненным данным, в аварии на 87 километре трассы «Кола» 27 мая погибли 53-летняя водитель Toyota Rav4, а также двое пассажиров: семилетний мальчик и 78-летняя пенсионерка. Еще один пассажир, 80-летняя женщина, госпитализирована с переломами и сотрясением мозга. Известно, что водитель «Тойоты» и трое пассажиров из Петербурга. По словам очевидцев, водителю оторвало голову.

Как сообщалось ранее, около 13.45 у посёлка Дусьево кроссовер выехал на полосу встречного движения и столкнулся с лесовозом «Скания». Грузовиком управлял 59-летний житель поселка Возрождение.



