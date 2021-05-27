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27.05.2021 19:50

В лобовом столкновении на трассе «Кола» погибли две женщины с ребенком и выжила 80-летняя бабушка

Новости. Происшествия
18:20, 28 Мая 2021
фото: © ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Случившаяся 27 мая смертельная авария унесла жизни 3 человек, в том числе 7-летнего ребенка, самая пожилая из участников ДТП осталась жива.

Стали известны подробности аварии на федеральной трассе в Кировском районе Ленинградской области. Погибшему ребёнку было семь лет. В больницу увезли престарелую женщину с переломами и сотрясением, сообщили 47news в правоохранительных органах.

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По уточненным данным, в аварии на 87 километре трассы «Кола» 27 мая погибли 53-летняя водитель Toyota Rav4, а также двое пассажиров: семилетний мальчик и 78-летняя пенсионерка. Еще один пассажир, 80-летняя женщина, госпитализирована с переломами и сотрясением мозга. Известно, что водитель «Тойоты» и трое пассажиров из Петербурга. По словам очевидцев, водителю оторвало голову.

Как сообщалось ранее, около 13.45 у посёлка Дусьево кроссовер выехал на полосу встречного движения и столкнулся с лесовозом «Скания». Грузовиком управлял 59-летний житель поселка Возрождение.

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