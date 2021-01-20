Фура завалилась на дороге в Карелии (ФОТО)

В Пудожском районе фура не удержалась на заснеженной дороге и упала в кювет.

В редакцию "Столицы на Онего" очевидцы ДТП в Пудожском районе прислали фото, на которых запечатлели, как 20 января недалеко от поселка Пяльма фура упала в кювет.

"Фура сложилась – кабина на дороге осталась, а прицеп в кювет упал, - написали очевидцы. – Когда проезжали, мотор работал, в кабине сидели люди".

Позже в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" водители обратились за помощью к местным жителям с просьбой разгрузить фургон, чтобы поднять прицеп на дорогу.