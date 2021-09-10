Футболист из Карелии вошел в состав молодежной команды одного из сильнейших российских клубов

Бывший воспитанник спортивной школе №7 Петрозаводска Артем Киба зачислен в состав молодежной команды футбольного клуба «Химки».

С 7 сентября Артем Киба заявлен в российской премьер лиге и уже отыграл в основном составе футбольного клуба «Химки» первый матч. Об этом сообщили в Минобразования и спорта республики.

Артем начинал свой спортивный путь в спортивной школе №7 Петрозаводска, тренировался у Виктора Дуденкова.

В ноябре карельскому футболисту только исполнится 17 лет, он один из самых юных участников команды.