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Футболистка из Петрозаводска признана лучшим игроком женского кубка европейских чемпионов

Новости. Спорт
17:20, 23 Июля 2021
фото: ЖФК «Звезда»

Воспитанница спортивной школы № 7 Анна Чернякова завоевала титул лучшего игрока женского кубка европейских чемпионов по пляжному футболу.

С 12 по 18 июля в Португалии прошел женский Кубок европейских чемпионов по пляжному футболу «Euro Winners Cup-2021». В турнире приняла участие женская команда ФК «Звезда» (Санкт-Петербург), в составе которой выступили две карельские спортсменки - воспитанница спортивной школы № 7 Петрозаводска Анна Чернякова и сегежанка Виктория Силина, сообщили в Минобразования и спорта республики.

В ходе игры «Звезда» выиграла шесть из семи матчей. В своей группе наши спортсменки провели пять игр: встретились с соперницами из Португалии, двумя командами из Украины и двумя из Испании. В полуфинале «Звезда» обыграла французский «Марсель» и уступила в финале «Мадриду».

По итогам турнира «Звезда» стала серебряным призером «Euro Winners Cup-2021», а Анна Чернякова - лучшим игроком женского кубка европейских чемпионов по пляжному футболу.

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Комментарии

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Саныч
2021-07-23 17:59:28
Молодца!
Самуил
2021-07-23 17:57:57
В чём польза от поциентов палаты №6? Вот в чём?
театральный критик
2021-07-23 17:24:37
В чем польза ?
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