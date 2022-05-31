Футбольное поле с искусственным покрытием открыли в райцентре Карелии

В Суоярви футболисты оценили новое футбольное поле, построенное в рамках нацпроекта.

На спортобъекте с искусственным покрытием будут тренироваться воспитанники Суоярвской спортивной школы, а также футбольные клубы и команды города и района. Здесь же оборудована новая легкоатлетическая дорожка для всех любителей бега, рассказали в Минобразования и спорта Карелии.

На торжественном открытии футбольного поля выступил первый заместитель министра образования и спорта Карелии Антон Чивин: «Поздравляю жителей города и района с появление долгожданного спортивного объекта. Уверен, что здесь будут регулярно проходить различные муниципальные и республиканские соревнования. Также у нас есть планы по строительству сектора с волейбольной площадкой и прыжковой ямой».

В честь открытия на новом поле прошел товарищеский матч между командами «Высота» из Суоярви и «Фортуна» из Петрозаводска.

Ранее стало известно, как будет выглядеть стадион «Спартак» в Петрозаводске после реконструкции.