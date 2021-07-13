Галина Ширшина обратилась с заявлением к жителям Карелии

Председатель Совета директоров предприятий «Олонии» Галина Ширшина обратилась с заявлением к жителям республики.

«Олония» является объединением карельских предприятий. Мы производим молочные, хлебобулочные и другие продукты, напитки, кормим школьников. На наших предприятиях работает более тысячи человек. Мы платим налоги в Карелии и поддерживаем значимые общественные проекты. Мы хотим наращивать производство, создавать новые рабочие места, повышать производительность труда, снижать себестоимость нашей продукции, хотим, чтобы экономика Карелии росла и повышалось благосостояние ее жителей.

«Олония» является значимым и полезным для Карелии проектом, и мы хотим развивать его вместе с жителями республики. В ближайшее время мы значительно усилим взаимодействие с покупателями, будем добиваться того, чтобы каждое наше предложение активно обсуждалось до тех пор, пока не станет лучшим для покупателя. В настоящее время мы осуществляем переформатирование нашей торговой сети. Вызвано это тем, что в Карелии появилось много магазинов федеральных сетей, которые торгуют широким ассортиментом продуктов питания, особенно продуктов длительного хранения.

«Олония» будет уменьшать ассортимент продуктов, продающихся в федеральных сетях и сосредоточится на свежих продуктах собственного производства и популярных продуктах карельских производителей.