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Галина Ширшина обратилась с заявлением к жителям Карелии

Новости. Политика
12:00, 14 Июля 2021
фото: © Фирменная сеть магазинов «Олония»

Председатель Совета директоров предприятий «Олонии» Галина Ширшина обратилась с заявлением к жителям республики.

«Олония» является объединением карельских предприятий. Мы производим молочные, хлебобулочные и другие продукты, напитки, кормим школьников. На наших предприятиях работает более тысячи человек. Мы платим налоги в Карелии и поддерживаем значимые общественные проекты. Мы хотим наращивать производство, создавать новые рабочие места, повышать производительность труда, снижать себестоимость нашей продукции, хотим, чтобы экономика Карелии росла и повышалось благосостояние ее жителей.

«Олония» является значимым и полезным для Карелии проектом, и мы хотим развивать его вместе с жителями республики. В ближайшее время мы значительно усилим взаимодействие с покупателями, будем добиваться того, чтобы каждое наше предложение активно обсуждалось до тех пор, пока не станет лучшим для покупателя. В настоящее время мы осуществляем переформатирование нашей торговой сети. Вызвано это тем, что в Карелии появилось много магазинов федеральных сетей, которые торгуют широким ассортиментом продуктов питания, особенно продуктов длительного хранения.

«Олония» будет уменьшать ассортимент продуктов, продающихся в федеральных сетях и сосредоточится на свежих продуктах собственного производства и популярных продуктах карельских производителей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
наташка
2021-07-14 15:43:17
Как попрыгунья стрекоза в басне. Либерасты очень любят басни.
Будем рады
2021-07-14 15:41:05
Люди всегда рады её делам, тут , в бессильной злобе бьются : теотралъный критик, врунофф, юпитер 95, видно ,что не далёкие люди, но нагадить хоть так...
Представить сейчас лицо Гены кремня,это, наверное, что то! ?!
театральный критик
2021-07-14 15:36:39
Теперь каждый директор бани будет с заявлениями к жителям Карелии обращаться ? Судя по панике - скоро закроется контора.
olonets
2021-07-14 15:11:46
Галина молодец! Так держать!!!
театральный критик
2021-07-14 15:48:42
olonets, чему ты радуешься то ? Что всякие твоих соплеменников эксплуатируеют ? Она же коров не доит, а хозяин вас там всех самобытных приватизировал и в финляндии кайфует. А ты радуешься :)
юнипер95
2021-07-14 14:55:35
мутная бабенка, город за два года чуть не угробила
юнипер95
2021-07-14 14:55:19
это тебе не языком молоть в профкоме кгпу
врунофф
2021-07-14 14:52:05
Зачем пять лет за бюджетный счет на училку обучалась ? Чтобы кефиром банковать ?
Leopol'd
2021-07-14 16:27:23
врунофф, ты про училку не очень - то. Мирошник училась на учителя физики... Так она пятилетку директором города числилась. Ни разу не педагог!
Анна
2021-07-14 12:37:22
Если ей не будут мешать,то может и выведет уровень продаваемых продуктов питания на финский, там у них есть "свой человек" , подскажет что и как!
театральный критик
2021-07-14 12:28:25
Сбитая летчица. Пофиг на ейную простоквашу.
Не врач
2021-07-14 12:26:08
Может когда нибудь заменит "продукты" на пальмовом масле на настоящие!? Дачников привлеките, частников, готовых пополнять своими частями урожая сельхозпродуктов, можно продумать и этот канал...
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