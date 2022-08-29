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Карельский избирком опроверг информацию о запросе, поступившем из ЦИК России

Новости. Политика
15:11, 11 Сентября 2022
фото: ЦИК Карелии

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В первый день выборов ЦИК Карелии получила несколько сигналов от граждан о нарушениях, на которые своевременно отреагировала

Центральная избирательная комиссия Карелии разместила https://vk.com/karelia_vybor?w=wall-193141979_2229 официальное заявление, в котором опровергает информацию о запросе из ЦИК РФ.

«Запросы Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по вопросу оперативных мероприятий, проводимых правоохранительными органами в отношении торговой сети «Олония», в Центральную избирательную комиссию Республики Карелия не поступали», – говорится в сообщении.

Ранее в карельских СМИ со ссылкой на неназванные источники появилась информация о том, что Центризбирком России сделал запрос в ЦИК Карелии, потребовав объяснить причины появления полициив магазинах сети «Олония» и роль в них ЦИК Карелии.

Напомним https://ptzgovorit.ru/news/policiya-nashla-v-olonii-nezakonnuyu-agitaciyu, в первый день выборов ЦИК Карелии получила несколько сигналов от граждан о нарушениях, в том числе о незаконной агитации. Данные были направлены в органы внутренних дел. Как показала проверка, в магазине «Олония» по адресу: Ленина 9, на входной двери обнаружены несколько самоклеящихся плакатов с изображением кандидата на пост главы Карелии от КПРФ Евгения Ульянова с высказыванием в его поддержку. На плакатах полицейские не обнаружили никаких данных о заказчике и производители – по закону, вся предвыборная агитация должна содержать такую информацию и быть допущенной к распространению Избиркомом. Полицейские посчитали, что нарушения налицо, и зафиксировали их в протоколах. Оценку незаконной агитации теперь должна дать Избирательная комиссия.

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