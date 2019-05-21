Галкин и Пугачева строят часовню рядом с замком в деревне Грязь

По случаю 70-летия супруги Максим Галкин расширил территорию у их замка в деревне Грязи.

Теперь супруги собираются сделать уголок, где можно будет помолиться, ведь в последние годы Пугачева обратилась к религии, пишет "Стархит".

Много лет Алла Пугачева и Максим Галкин живут в замке с большой территорией в поселке Грязь. Известно, что к 70-летию Примадонны юморист купил еще земли к их прежним 128 соткам. Галкин собирается построить на них православную часовню, а около нее сделать небольшой парк. Телеведущий выкупил в деревне Грязь несколько прилегающих к замку участков. Часть из них была заброшена, а в одном месте располагался огород и сараи, принадлежавшие пожилой местной жительнице.

Алла Борисовна долгое время не была верующим человеком. Певица обратилась к религии лищь несколько лет назад, после венчания с Максимом Галкиным. Известно, что часовня будет выполнена в готическом стиле. Подруга Примадонны Алина Редель посоветовала их семье оценить дизайн церкви Святых апостолов Петра и Павла в Шуваловском парке Санкт-Петербурга. Она построена в неоготическом стиле, и если супруги возведут подобную часовню, она отлично будет гармонировать с замком. В парке около этой постройки планируется высадить такие деревья, как яблони, липы и рябину.

Пока что на летний период семья Галкина и Пугачевой установили на улице пиратский корабль для детей, близнецов Лизы и Гарри. В одном из роликов, которым делился юморист, можно увидеть, как бодро его дочь крутит штурвал судна, таким образом, играя с птицами.

По православным праздникам близнецы посещают вместе с Аллой Пугачевой церковь, которая расположена недалеко от их замка. Также Гарри и Лиза уже знают некоторые молитвы. В апреле дети отмечали вместе с родителями Пасху и дарили им открытки, сделанные своими руками. Аллу Борисовну не раз видели соседи и в бюджетном магазине, где она совершала покупки.