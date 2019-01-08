Галкин показал Пугачеву в мини со стройными ножками

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем Instagram фотографию с празднования Рождества у друзей Александры и Иде Достман.

На снимке 69-летняя Алла Пугачева предстала в белой кофточке и черной мини-юбке, показав свои помолодевшие и похудевшие ноги. Некоторые пользователи отметили, что так шикарно королева эстрады не выглядела даже в юности.

Максим Галкин сопроводил снимок короткой подписью: "У любимых друзей Алика и @idadostman на праздновании Рождества" и поставил улыбающийся смайлик. Естественно, пользователи сразу заметили Аллу Пугачеву в белой блузке, ботинках, кепи и черной мини-юбке, которую звезда одела не просто так. Она явно хотела всем продемонстрировать красоту своих ног - стройные, подтянутые, пишет МК.

"Повернула время вспять", - так прокомментировал вид примадонны один из пользователей.

"Дай бог каждому выглядеть так в такие годы!", - ответила еще одна читательница блога Галкина.