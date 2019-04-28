"Гардероб Национального театра в Петрозаводске – это мерило положения финского языка в Карелии"

Карелия теряет финский язык, который занимал когда-то положение второго государственного языка республики.

"Гардероб Национального театра в Петрозаводске – это своеобразное мерило положения финского языка в Карелии. Когда-то, если нам нужны были в театре наушники, мы просили их нам выдать. Потом наступил этап, когда у нас стали спрашивать в гардеробе, нужны ли нам наушники, и если вы обратили внимание, сейчас этого уже не спрашивают. Сейчас их предлагают всем, потому что финно-язычный зритель, если не совсем сошел на нет, то его почти не видно", – так начала свое выступление на заседании "круглого стола", посвященного ситуации вокруг финского языка в республике, известный российский лингвист Ирма Муллонен. Она – одна из немногих в Петрозаводске, кто еще говорит со своими близкими по-фински, хотя, по словам Муллонен, она еще помнит те времена, когда финская речь звучала на городских улицах.

Финский язык на протяжении десятилетий занимал в Карелии положение второго государственного языка республики и для многих ее жителей был родным. Однако начавшаяся в 1990 году массовая репатриация российских финнов в Финляндию привела к тому, что финского населения в бывшей Карело-Финской ССР почти не осталось. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в республике проживало всего 8 577 финнов, но после этого в Финляндию уехало еще немало финских семей, и какова сегодня численность финского населения Карелии, не знает никто. Во всяком случае, как заявила участникам "круглого стола" начальник отдела государственной поддержки коренных народов республиканского министерства национальной и региональной политики Елена Мигунова, свежих данных об этом у карельского Миннаца нет.

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