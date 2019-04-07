Гарик Харламов жестко высмеял интрижку Собчак с Богомоловым

Резидент Comedy Club написал песню о романе телезвезды с режиссером.

Гарик Харламов, выступающий в Comedy Club в образе барда Эдуарда Сурового, представил свой новый хит, передает сайт 7days.ru. На днях в эфире ТНТ шоумен исполнил свою новую песню "Про интрижку". В ней была жестко высмеяна тема романа Ксении Собчак и Константина Богомолова.

Харламов написал песню про решительного ухажера и сомневающуюся, но на всё согласную барышню. Два главных героя встречаются в кафе, где выпивают вина, а после отправляются продолжать общение домой. Встреча заканчивается интимным эпизодом, после чего Харламов спел: "Вы спросите, наверно, а что это за песня? И кого я показал так? Ну, я даже не знаю, я честно сомневаюсь... Возможно, Богомолов и Собчак!"