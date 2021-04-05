Гатчина официально получила статус столицы Ленинградской области

Органы исполнительной власти начнут поэтапно переезжать в нынешнем году в Гатчину.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал закон о внесении в устав региона изменений, закрепляющих столичный статус Гатчины, следует из материалов на сайте областного правительства, пишет РИА Новости.

"Органы государственной власти Ленинградской области размещаются на территории города Гатчины", - говорится в документе.

Ранее у региона не было единой столицы. Этим статусом наделялись различные города Ленобласти сроком на один год, и получить его можно было не чаще, чем раз в десять лет. Так, согласно материалам на сайте региональной администрации, в 2018 году столицей области был Выборг, в 2019 году – Бокситогорск, в 2020 году – Всеволожск. При этом органы исполнительной власти региона оставались в Петербурге.

В марте законодательное собрание Ленинградской области одобрило внесение в устав региона изменений, закрепляющих столичный статус Гатчины, куда органы исполнительной власти начнут поэтапно переезжать в нынешнем году. Переезд планируется завершить в 2022 году.