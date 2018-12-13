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Новости. Политика
16:12, 13 Декабря 2018
фото: "Столица на Онего"

Гаврилов предложил выдать следователям по делу о матерных граффити Нобелевскую премию

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В Петрозаводске подсудимый по делу о нанесении оскорбительных надписей на стены экс-депутат парламента Карелии Алексей Гаврилов заявил во время последнего слова, что процесс построен на лжи.

Напомним, Гаврилова обвиняют в том, что он нанял двух подельников для нанесении граффити на стены городских зданий в период выборов в Петросовет. По версии следствия, указанные надписи могли оскорбить политических оппонентов Гаврилова - Валентину Пивненко и Дмитрия Макеева. Как считает сторона обвинения, нанятые Гавриловым молодые люди написали на стенах надписи "Пивня- ...я" и "Макеев за геев".

Гаврилов выступил в суде с последним словом. Речь подсудимого длилась 45 минут.

"Все обвинение построено на лжи... В итоге почти 14 томов уголовного дела по лжи, оплаченного налогоплательщиками. Почти 15 следователей работало два года. Других дел нет", - заявил в процессе выступления Гаврилов.

"Следователи МВД достойны получить Нобелевскую премию по лингвистике. Потому что они сделали уникальное открытие в области лингвистики. Они полностью опровергли законы русского языка...Существительное "пивня" они восприняли однозначно. "Пивня" в интерпретации следователей - не что иное, как депутат Государственной думы Российской федерации Валентина Пивненко", - сказал Гаврилов.

Стоит напомнить, в центре судебного процесса был спор экспертов по вопросу, можно ли идентифицировать слово "пивня" с персоной депутата Госдумы РФ Валентины Пивненко.
Гаврилов заявил, что слово "пивня" не может означать "Валентина Пивненко", поскольку слово имеет несколько значений по словарям современного русского языка: питейное заведение, птица, отдельная фамилия, латентный гомосексуалист.

Кроме того, Алексей Гаврилов заявил, что факт политической ненависти в надписях на стенах не доказан.

Подсудимый также не считает надписи на стенах вандализмом, поскольку граффити на типовых зданиях и заборах карельской столицы, по его мнению, не могут наносить урон постройкам, которые не несут культурной ценности.

Гаврилов заявил, что в его деле нет состава преступления. По оценке подсудимого, в производстве есть масса нарушений и при этом отсутствует доказательство его вины.

В пятницу, 14 декабря, мировой суд Петрозаводска вынесет приговор Алексею Гаврилову и двум его предполагаемым подельникам, которые отказались выступать с последним словом.

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