Газ для Вечных огней в России будет бесплатным

Путин подписал закон о бесплатной поставке газа для Вечных огней.

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий порядок бесплатной поставки газа для Вечных огней и Огней памяти. Документ, опубликованный в воскресенье на официальном портале правовой информации, были принят Госдумой 20 апреля и одобрен Советом Федерации 26 апреля, пишет ТАСС.

Как отмечается в аннотации на сайте верхней палаты парламента, закон разработан во исполнение соответствующего поручения главы государства, он «направлен на сохранение памяти и бережного отношения к историческим традициям и опыту предшествующих поколений, формирование у подрастающего поколения традиционных духовно-нравственных ориентиров и устойчивых моральных принципов».

Документ наделяет правительство РФ полномочиями по установлению порядка безвозмездной поставки газа для Вечных огней и Огней памяти. При этом Минобороны будет вести реестр Вечных огней и Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях вне таких захоронений.