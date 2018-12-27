Газета "МК в Карелии" в 2019 году выходить не будет

Причиной отказа от бумажной версии газеты стало то, что читатель предпочитает электронный формат издания, пишет главный редактор издания Максим Берштейн.

В 2019 году газета "МК в Карелии" выходить не будет, сообщается на сайте издания. Это непростое решение приняли как дирекция, так и редакция еженедельника. Причин несколько, и финансовая – не самая главная из них.

"На протяжении последних как минимум двух лет мы наблюдали неуклонное падения тиража нашей газеты. В то же время интерес к электронной версии издания karel.mk.ru столь же неуклонно рос. Постоянный мониторинг, который мы проводим, выявил ясную тенденцию: наш читатель предпочитает узнавать наши новости в интернете. Для Карелии, остающейся на первых местах в стране по уровню информатизации, ничего странного в этом нет. Более того: анализ показывает, что около 70 процентов наших читателей заходят к нам на сайт с мобильных устройств. Так что можно говорить утвердительно: потребление новостей кардинально изменилось – а значит, приходится менять и способ их доставки, - написал Берштейн. - Все в мире рано или поздно переходит в новую фазу, и пресса не исключение. Сам формат еженедельника уже не отвечает запросам общества: информация успевает дополниться или устареть в течение часа, и ждать неделю, чтобы узнать подробности – это не выбор нашей аудитории".

Берштейн отмечает, что государство отказалось от поддержки печатных СМИ: цены на почтовые услуги и бумагу растут, и издателям приходится перекладывать расходы на плечи потребителя. А потребитель в этом случае, естественно, выбирает бесплатные электронные СМИ.

При этом редакция не говорит о том, что навсегда отказываются от печатной версии газеты, а, наоборот отмечает, что приостановят выпуск.

"Но это не значит, что мы навсегда отказываемся от понятия "газета". Через кризис "бумажной" прессы наши соседи-скандинавы прошли раньше нас, но сохранили свои печатные издания – или вернули их впоследствии. Конечно, у них есть неоспоримое преимущество перед нами: традиции. Житель Норвегии будет каждое утро с чашкой кофе читать свою любимую газету хотя бы потому, что так поступали его отец, дед и даже прадед. А в том же Петрозаводске самому старому печатному СМИ на сегодня не наберется и трех десятков лет (имеются в виду русскоязычные издания). Так что дело за малым – создать традицию, и мы твердо намерены идти в этом направлении. Таким образом, мы не прощаемся, потому что никуда не уходим – мы просто меняем площадку".