Газеты с лозунгом в поддержку журналиста Meduza Ивана Голунова продают на "Авито" по фантастической цене

Для тех, кто не успел купить газеты "Ведомости", "Коммерсант" и РБК, впервые вышедшие с одинаковой первой полосой, которая посвящена преследованию корреспондента Meduza Ивана Голунова, на Интернет-площадке объявлений Авито появилось "заманчивое" предложение.

Телеканал "Дождь" сообщает, что на Авито продают "Ведомости", "Коммерсант" и РБК, впервые вышедшие с одинаковой первой полосой, которая посвящена преследованию корреспондента Meduza Ивана Голунова, от 10 июня за 15 тысяч рублей.

"Если вы вдруг не успели купить одну из газет, а купить их реально трудно — почти везде они раскуплены, посмотрите на Авито", - пишет "Дождь".

В субботу 8 июня Никулинский суд Москвы избрал меру пресечения журналисту "Медузы" Ивану Голунову. Его отправили под домашний арест до 7 августа. Журналисту предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Голунова задержали 6 июня в центре Москвы, его коллеги связывают его задержание с расследованиями о коррупции и теневом бизнесе, которые он публиковал. Голунов настаивает, что запрещенные вещества ему подбросили.

В поддержку журналиста выступили его коллеги, гражданские активисты и правозащитные организации.