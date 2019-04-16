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Новости. Экономика
11:26, 16 Апреля 2019

Газобетон поможет сэкономить на обслуживании дома в будущем

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Руководитель проектно-технического направления компании "H+H" рассказал, как правильно выбрать материал и проект будущего загородного дома.

Как правильно выбрать материал и проект будущего загородного дома? Что должно быть первостепенно: стоимость, сроки строительства или экономия на обслуживании дома в будущем? Об этом рассказал руководитель проектно-технического направления компании "H+H" Аркадий Глумов.

Как показывает практика, в первую очередь люди  продумывают планировку, количество комнат, этажность, а уже потом смотрят цены на стройматериалы и придумывают внешний облик.

Продажи типовых проектов идут на спад: почти каждый будущий хозяин загородной недвижимости хочет индивидуальности.

При этом все больше людей задумываются о том, как они будут обслуживать свой дом в будущем, сколько денег будут тратить на его вентиляцию и обогрев. Модное понятие энергоэффективности становится практичным. И эта задача –как экономично эксплуатировать недвижимость в будущем – как раз решается на первоначальном этапе выбора материалов.

Из автоклавного газобетона "Н+Н" можно построить дом, отвечающий самым строгим требованиям по энергоэффективности. Не многие догадываются, что расходы на возведение стен из газобетона в сумме окажутся меньшими, чем, например, траты на покупку мебели.

Наши клиенты для того, чтобы их дом был по-настоящему теплым, все чаще выбирают газобетонные блоки "Н+Н" SEVERIN 300 для наружных стен толщиной 300-400 мм. Стены из данного материала на 20-30% теплее, чем из других каменных материалов.

Зачастую люди неправильно рассчитывают свои финансовые возможности по стройке, оттого строительство коробки дома растягивается на несколько сезонов. И это приводит к частичной потере свойств строительных материалов. Возведение коробки дома (фундамент, стены, кровля) желательно производить за один строительный сезон.

Устройство кровли необходимо заканчивать организованным водосбором и водоотведением от стен и фундамента здания. Отсутствие дренажной системы на участке может привести к неравномерной осадке всего дома, подмыву грунта под подошвой фундамента.

Большая площадь дома, как и большое количество окон, а также их огромная площадь, значительно увеличивает стоимость строительства и нагрузку на отопительную систему дома.

Отметим и строительство дома без системы принудительной вентиляции. Многие ошибочно думают, что вопрос можно решить, просто открыв окно. Однако открытое окно позволит проветрить лишь небольшое помещение.

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