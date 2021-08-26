Газопроводные трубы не должны испортить архитектурный облик Сортавалы, считает глава Карелии

Строительство газопроводных сетей, которое планируется в Сортавале, не должно привести к ухудшению облика города, где расположено множество памятников архитектуры.

Об этом заявил на заседании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Вопрос важный, но надо не забывать о том, чтобы газопровод не испортил внешний вид города. Чтобы эти трубы не торчали там, где не нужно. Давайте мы этот вопрос обсудим на рабочей группе с „Газпромом“… Пусть это будет дорогой проект, но куда деваться?.. Мы не можем позволить, чтобы по каким-то заметным улицам и площадям города проходили трубы», — сказал Парфенчиков.