«Газпром» прекратил поставку газа финской компании «Gasum»

«Газпром» подтвердил полную остановку поставок газа финской компании «Gasum» из-за неоплаты в рублях.

Компания «Газпром» подтвердила полную остановку поставок газа в субботу финской государственной энергетической компании Gasum из-за неоплаты в рублях. Об этом говорится в сообщении холдинга, передает ТАСС.

«Газпром» полностью остановил поставку газа компании Gasum (Финляндия) в связи с неоплатой в рублях. По состоянию на конец рабочего дня 20 мая «Газпром экспорт» не получил платеж за поставки газа в апреле от компании Gasum (Финляндия) в соответствии с указом президента РФ № 172 от 31.03.2022 года», — сказано в сообщении.

В 2021 году «Газпром экспорт» поставил компании Gasum 1,49 млрд куб. м газа, что составило 2/3 от общего объема потребления газа в Финляндии, отмечает «Газпром».

«Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы», — подчеркнули в российском холдинге.

В пятницу «Газпром экспорт» сообщил, что в установленный срок на конец рабочего дня 20 мая не получил от финской компании оплату за поставки газа в апреле. По этой причине российский холдинг уведомил Gasum о приостановке поставок газа с 21 мая и вплоть до момента проведения платежа по новой схеме оплаты, установленной указом президента РФ.

Финская компания на этой неделе заявила, что не намерена выполнять требование «Газпрома» об оплате поставленного газа в рублях и решила подать заявление в суд, чтобы провести разбирательство относительно текущего контракта с «Газпром экспортом», который действует до конца 2031 года. В ответ на такие действия финской стороны в «Газпроме» подчеркнули, что будут «защищать свои интересы в арбитражном разбирательстве доступными средствами».