Газпромбанк запустил своего мобильного оператора в Карелии

С 1 апреля Газпромбанк предоставляет услуги связи жителям Карелии.

В первый месяц после подключения карты пакет минут, SMS и лимит на интернет будет удвоен на любом выбранном тарифном плане. Банк продолжает реализацию и других программ лояльности для клиентов.

Так, за переход к оператору ГПБ Мобайл со своим основным номером счет абонента пополняется на 1000 бонусных рублей.

Кроме того, ГПБ проводит программу лояльности «Быть вместе», которая позволит получать скидку на связь до 70% для держателей карты банка.

Для клиентов ГПБ оператор представляет выгодную продуктовую линейку «Быть вместе» представлена четырьмя тарифами: «Легко», «Удобно» «Выгодно» и «Всегда».

Например, тарифный план «Легко», включающий в себя 250 минут звонков и 5 Гб интернета, с учетом максимальной скидки может обойтись в 75 рублей в месяц.

Для тех, кто не является клиентами Газпромбанка, тариф обойдется в 250 рублей в месяц. При этом абоненту будут доступны 50 бесплатных SMS и безлимитная связь внутри сети.

SIM-карту мобильного оператора ГПБ можно приобрести в отделениях банка и с помощью доставки. Для этого нужно иметь при себе только паспорт.