Реклама
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 14:43
Направлено в суд дело о хищении денег на строительство перинатального центра в Петрозаводске
31.03.2022 17:52
Изменился график работы пунктов пропуска в Карелии на границе с Финляндией
31.03.2022 17:40
«Россети Северо-Запад» повышают надежность электроснабжения в Суоярвском районе
31.03.2022 11:45
Юрист рассказал, какие штрафы грозят дачникам
31.03.2022 16:19

Газпромбанк запустил своего мобильного оператора в Карелии

Новости. Общество
10:13, 01 Апреля 2022
фото: © пресс-служба

Новости партнеров

С 1 апреля Газпромбанк предоставляет услуги связи жителям Карелии.

В первый месяц после подключения карты пакет минут, SMS и лимит на интернет будет удвоен на любом выбранном тарифном плане.  Банк продолжает реализацию и других программ лояльности для клиентов.

Так, за переход к оператору ГПБ Мобайл со своим основным номером счет абонента пополняется на 1000 бонусных рублей.

Кроме того, ГПБ проводит программу лояльности «Быть вместе», которая позволит получать скидку на связь до 70% для держателей карты банка.

Для клиентов ГПБ оператор представляет выгодную продуктовую линейку «Быть вместе» представлена четырьмя тарифами: «Легко», «Удобно» «Выгодно» и «Всегда».

Например, тарифный план «Легко», включающий в себя 250 минут звонков и 5 Гб интернета, с учетом максимальной скидки может обойтись в 75 рублей в месяц.

Для тех, кто не является клиентами Газпромбанка, тариф обойдется в 250 рублей в месяц. При этом абоненту будут доступны 50 бесплатных SMS и безлимитная связь внутри сети.

SIM-карту мобильного оператора ГПБ можно приобрести в отделениях банка и с помощью доставки. Для этого нужно иметь при себе только паспорт.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.03.2022, 15:19
Миллиардер из Питера построит в Сортавале речной вокзал
28.03.2022, 15:50
Стало известно имя миллиардера, который строит в Сортавале речной вокзал
25.03.2022, 09:33
Выяснилось, за какую работу в Карелии платят от 150 до 200 тыс. рублей в месяц
28.03.2022, 17:09
Еще один военнослужащий из Карелии погиб на Донбассе
25.03.2022, 00:05
«По зову сердца»: Глава Карелии проводил отряд добровольцев на Донбасс
30.03.2022, 16:32
Еще один боец из Карелии погиб в ходе спецоперации на Украине

Аналитика

Сегодня 06:44
Тема недели
Они стояли за школу
Укутанные в пуховые платки, с термосами в руках родители будущих первоклассников в Петрозаводске ведут ночное дежурство на морозе, чтобы записать своих детей в школу – в электронную очередь никто не верит.
Финны смотрят на НАТО
31.03.2022 12:59
Движение вверх. Как работают социальные лифты в «Социальных аптеках»
30.03.2022 09:06
«Абсолютно не бедный человек»
29.03.2022 15:30
Миллиардер из Питера построит в Сортавале речной вокзал
28.03.2022 15:19
Вся аналитика

Чтиво

30.03.2022 15:22
Без политики
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
Видео на YouTube стали незаменимой частью жизни для миллионов людей. Но в последнее время стали появляться новости о его возможном закрытии в России, и пользователи начали переходить на его отечественный аналог RuTube. Давайте попробуем разобраться, насколько такой переезд оправдан.
Актерам раздали маски
29.03.2022 15:09
«Наплавался! Хватит!»
23.03.2022 12:20
архив чтиво

Медиа

«Карелия-2022» Международный чемпионат по зимнему плаванию в Петрозаводске на льду Онежского озера
25.03.2022 17:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.