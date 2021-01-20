"Где эти обещания?". Депутат парламента Карелии напомнил о прогнозах роста пенсий до $1 тыс

Обсуждение законопроекта о выплатах жителям Карелии преклонного возраста вызвало в парламенте дискуссию о финансовой политике государства.

Согласно документу, предлагалось выплатить по 10 тыс. рублей жителям республики в возрасте 65 лет и старше.

Депутат Виктор Степанов назвал такую меру "философией нищеты".

"Почему-то ряд российских регионов, в частности, Москва имеют возможности оказаться помощь гражданам старше 65 лет и 60 лет, а другие регионы, как мы, лишены этой возможности… Если бы были нормальные пенсии, как обещали в свое время некоторые партии – я не будут их называть, чтобы не обижать никого – обещали, что зарплата будет к 2020 году 2 тыс. долларов, пенсия - 1 тыс. долларов… Где эти все обещания? Если бы такая пенсия была, то мы бы такие вопросы вообще не рассматривали. Сегодня у нас присутствует философия нищеты… Мы должны менять правила в нашей России, чтобы субъекты Российской Федерации жили в равных условиях", - резюмировал депутат.

Как обсуждался законопроект, читайте в интернет-газете Вести Карелии.