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"Где эти обещания?". Депутат парламента Карелии напомнил о прогнозах роста пенсий до $1 тыс

Новости. Общество
13:38, 21 Января 2021
фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Обсуждение законопроекта о выплатах жителям Карелии преклонного возраста вызвало в парламенте дискуссию о финансовой политике государства.

Согласно документу, предлагалось выплатить по 10 тыс. рублей жителям республики в возрасте 65 лет и старше.

Депутат Виктор Степанов назвал такую меру "философией нищеты".

"Почему-то ряд российских регионов, в частности, Москва имеют возможности оказаться помощь гражданам старше 65 лет и 60 лет, а другие регионы, как мы, лишены этой возможности… Если бы были нормальные пенсии, как обещали в свое время некоторые партии – я не будут их называть, чтобы не обижать никого – обещали, что зарплата будет к 2020 году 2 тыс. долларов, пенсия - 1 тыс. долларов… Где эти все обещания? Если бы такая пенсия была, то мы бы такие вопросы вообще не рассматривали. Сегодня у нас присутствует философия нищеты… Мы должны менять правила в нашей России, чтобы субъекты Российской Федерации жили в равных условиях", - резюмировал депутат.

Как обсуждался законопроект, читайте в интернет-газете Вести Карелии.

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Комментарии

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бюджет
2021-01-21 16:45:07
А ЧЕ не назвать кто обещал? Вот такой депутатишка. Да если провести анализ обещателей златых гор, то помереть от счастья можно. У них не только простые обещания не выполняются, у них официальные проекты в одном месте. Историки вспомнят, чего обещали десятки лет, а что сделали. Непочатый край для органов.
Oleg Potekhin
2021-01-21 14:31:47
Глупости какие. Вот если бы себе, можно и пообсуждать, и сумму пересмотреть. А как вы думали?
миша
2021-01-21 14:29:21
А ведь Степанов полностью прав. Я не его сторонник, но в данном вопросе полностью поддерживаю.
кир
2021-01-21 15:30:58
миша, сначала работа, а деньги потом. Когда сам работать будешь и деньги в казну приносить? Видимо - никогда.
елпидифор
2021-01-21 14:21:12
В том суть наших "политиков". Степанов сказал: "...как обещали в свое время некоторые партии – я не будут их называть". У нас и не называют виновных в провалах всех авантюр. И он, будучи руководителем республики, тоже многое обещал. В том числе - "уникальное" средство от рака - "Витурид".
кир
2021-01-21 14:33:26
елпидифор, было дело. Не забудем, не простим. Вектор Степанов ещё за дом не ответил, выстроенный не просто так у радиомачты и заброшенный. Прокуратура где? Или рука руку моет? Больше двадцати лет никому дела нет.
Сергей
2021-01-21 14:03:41
Шёл бы уже на покой , депутат . Ещё с 90х достал .
театральный критик
2021-01-21 13:48:04
Депутатишка забывается, что в России денежная единица рубль, а не доллар. Может у него сбережения в долларах и евро. Карелия устала от степанова.
Off
2021-01-21 13:55:37
театральный критик, врешь социопат. Карелия устала от портянок , типа тебя . От оккупантов , типа АлкоКира Всем вам найдётся работа , в России Будущего , дешевая ,но много .. :)
Off
2021-01-21 13:47:12
Товарищ Степанов , не стоит метать бисер .. у них кнопка для голосования ..в кошельке . ))
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