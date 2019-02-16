Где нельзя парковать машины в Петрозаводске в эти выходные

В выходные, 16 и 17 февраля, подрядная организация продолжит уборку снега с улиц, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Снег будут вывозить с Лесного проспекта (участок от ул. Чапаева до ул. Сыктывкарской), Муезерской ул. (от ул. Чапаева до ул. Матросова), улиц Матросова, Связи, Ленинградской и Калинина (от пр. Александра Невского до ул. Загородной) и с Советского моста.

Также предусмотрено расширение проезжей части городских магистралей за счет сдвигания снежных валов. Автогрейдер будет работать на улицах Куйбышева, Анохина и на участке Лососинского шоссе от Лесного проспекта до ул. Черняховского.

Администрация города напоминает водителям, что движение по этим отрезкам улично-дорожной сети города может быть затруднено.

Желательно в период проведения уборки и вывоза снега не парковать на этих отрезках транспортные средства.