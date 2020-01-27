Где провести время с детьми: "Щелкунчик, или Мечты о танце"

Балетный спектакль "Щелкунчик, или Мечты о танце" пройдет на сцене Национального театра Карелии.

Хореографическая школа "Русский балет" на сцене Национального театра Карелии 16 марта в 19.00 познакомит вас с магией музыки и танца, которой пронизана премьерная постановка нашей соотечественницы Екатерины Красюк.

Балерина и педагог-хореограф сумела сделать известную историю близкой и понятной каждому. Балетный спектакль "Щелкунчик, или Мечты о танце" – это совершенно новое и очень трепетное прочтение знакомого многим произведения. Вас ждет завораживающая красота классического балета в современной огранке.



Сказочные мотивы органично вплетены во вполне реальную историю взросления, выбора пути и непростого, но увлекательного путешествия по нему навстречу мечте. Главная героиня постановки, девочка Маша, мечтает стать балериной и только делает первые шаги в танце, как и каждая из юных воспитанниц школы "Русский балет".



Когда-то Екатерина Красюк начинала так же – с желания выразить себя через творчество и поделиться красотой балета с окружающими. Детская мечта привела петрозаводскую девочку на лучшие подмостки мира, она станцевала все ведущие балетные партии. Екатерина была примой Сеульского балета и Мариинского театра. А сейчас Екатерина Красюк как педагог-хореограф передает свое умение детям в London Russian Ballet School и в Хореографической школе "Русский балет" Петрозаводск.



Екатерина проводит параллель между своим творческим путем и историей Маши, поэтому постановка получилась такой трогательной и личной. Душевное тепло, исходящее со сцены, растопит сердца зрителей, ведь вместе с профессиональной балериной будут танцевать ее маленькие ученицы. Искренние эмоции детей, их любовь к музыке и балету заставят сопереживать происходящему на сцене. А главный посыл спектакля – мечты сбываются, если верить в себя и усердно трудится – заложит у ребят правильные установки на успех и замотивирует на новые свершения.



Постановка "Щелкунчик, или Мечты о танце" ждёт взрослых и детей 16 марта в 19:00 в Национальном театре Карелии. Без возрастных ограничений!

Билеты можно приобрести в кассе театра или на сайте ptz.kassir.ru

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