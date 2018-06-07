Где в России самые дешевые новостройки

На юге страны квартиру можно купить меньше, чем за полмиллиона.

Краснодарский край занял первое место в списке субъектов Российской Федерации с самыми недорогими квартирами в строящихся жилых домах, сообщает "Дом. Лента.ру", основываясь на материалах ЦИАН. Минимальная стоимость предложения в регионе составляет 431 тысячу рублей - по такой цене продается 15-метровая студия в комплексе, возводимом в городе Горячий Ключ примерно в 40 километрах от Краснодара.

Второе место досталось Челябинской области, где стоимость нового жилья начинается от 447 тысяч рублей. Замыкает тройку Кабардино-Балкария с 600 тысячами рублей за 30-метровую квартиру.

В десятку регионов с дешевыми новостройками также попали (в порядке возрастания стоимости предложения): Томская, Омская, Ростовская области, Адыгея, Саратовская, Воронежская, Новосибирская области. Во всех перечисленных субъектах новую квартиру можно приобрести по цене до 700 тысяч рублей.

Самый высокий ценовой порог входа в новостройку специалисты ЦИАН зафиксировали в Ненецком автономном округе: минимум стоимости квартиры здесь сейчас составляет 2,65 миллиона рублей. В Москве минимальный бюджет покупки - 1,95 миллиона рублей.

Ранее были определены три города России с дорожающими квартирами - это Улан-Удэ, Челябинск и Тула. С начала 2018-го средняя стоимость квадратного метра первичного жилья в первых двух увеличилась на 11 процентов, в Туле - на 19 процентов.