Гендерные неологизимы в названии профессий возмущают большинство женщин в Петрозаводске

Опрос жителей столицы Карелии показал, как они относятся к новым словам, придуманным для названия профессий, которыми занимаются женщины.

Исследование проводил сервис по трудоустройству SuperJob.

Неологизмы типа режиссерка, авторка, психологиня вызывают отрицательные эмоции у 60% петрозаводчан. А среди женщин этот процент еще выше — 68% против гендерных признаков в названии профессий.

«Ухо режет»; «Коверкает русский язык»; «Они звучат пренебрежительно и почти оскорбительно. Чем меньше внимания уделяется полу специалиста, тем лучше». Такие комментарии оставили участники опроса.

Положительных оценок только 6%. «Если есть генеральша, повариха, ткачиха и прочее, почему не быть режиссерше и авторше?», — считают сторонники этой точки зрения.

В устной и письменной речи новые феминитивы используют 20% горожан. Еще 16% — исключительно в шутливой или саркастичной манере. Среди женщин 72% никогда не употребляют такие слова в своей речи.

