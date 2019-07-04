Гендиректор "Карелавтотранса" рассказал о пополнении автопарка

Жители Петрозаводска жалуются на срыв рейсов и изменение маршрутов автобусов "Карелавтотранса". Гендиректор предприятия обещает, что скоро эти претензии уйдут в прошлое.

Жители гарнизона "Бесовец" (с недавних пор он называется "Чална-1"), а также многочисленные дачники из близлежащих садоводческих товариществ жалуются на срыв рейсов.

"Согласен, что ситуацию нехорошая и я понимаю всех этих людей. Но в данном вопросе имеются, я бы сказал, две стороны медали. Сегодня "Карелавтотранс", обслуживающий 30 процентов рынка пассажирских услуг республики, имеет всего 16 действующих автобусов. Порядка шести из них каждый день ломаются, для их ремонта требуется время. По этой причине рейсы действительно нередко срываются. Приношу людям свои извинения", – прокомментировал гендиректор "Карелавтотранса" Игорь Опуховский .

Правительство Карелии выделило 100 млн рублей на покупку 17 автобусов, добавил Опуховский.

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