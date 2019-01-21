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Новости. Общество
09:17, 21 Января 2019
фото: Сайт "Почты России"

Гендиректор "Почты России" купил квартиру за 1 млрд рублей

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Гендиректор "Почты России" Николай Подгузов приобрел квартиру в Москве оценочной стоимостью 1 млрд рублей, и пресс-служба компании объяснила, откуда эти деньги.

"Упомянутая недвижимость приобретена в ипотеку и задекларирована в налоговой службе в соответствии с требованиями законодательства РФ. Она также учтена в справке о доходах генерального директора, которая направляется в министерство связи и массовых коммуникаций. Кроме того, источником значительной части средств на приобретение недвижимости была продажа двух квартир в Москве", – сообщили в пресс-службе почтового оператора.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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баян
2019-01-21 11:10:59
Это видно в счет того что водку будет продавать через свою сеть.А почта это государственное предприятие или уже частное? Не хилые у них зарплаты
Беня
2019-01-21 09:25:01
Доминантный бабуин в своем стремлении заграбастать все все бананы в лесу, обсеменить всех вкусных самок и выпить всю водку :)
А когда он сдохнет, то все заберет с собой, в страну вечной охоты :)
Сергей
2019-01-21 09:21:32
Ещё один представитель проворовавшейся власти , не более того .
Евгений
2019-01-21 09:20:53
1 млрд. в ипотеку? Я в афиге...
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