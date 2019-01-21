Гендиректор "Почты России" купил квартиру за 1 млрд рублей

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Гендиректор "Почты России" Николай Подгузов приобрел квартиру в Москве оценочной стоимостью 1 млрд рублей, и пресс-служба компании объяснила, откуда эти деньги.
"Упомянутая недвижимость приобретена в ипотеку и задекларирована в налоговой службе в соответствии с требованиями законодательства РФ. Она также учтена в справке о доходах генерального директора, которая направляется в министерство связи и массовых коммуникаций. Кроме того, источником значительной части средств на приобретение недвижимости была продажа двух квартир в Москве", – сообщили в пресс-службе почтового оператора.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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