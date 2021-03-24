Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске разыскивается хозяин собаки-поводыря (СРОЧНО) 6
Сегодня 13:05
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях 12
Сегодня 09:10
Водители форсируют реки на дорогах Петрозаводска (ВИДЕО) 20
Сегодня 10:45
Водитель большегруза, совершивший смертельное ДТП, остался на свободе и с правами 5
Сегодня 15:13
Еще два человека, больных коронавирусом, скончались в Карелии 2
Сегодня 09:25
Парфенчиков пообещал не истреблять популяцию комаров в Карелии 22
Сегодня 10:17
Священника отправили в тюрьму за захват чужой квартиры
24.03.2021 23:30
Житель Карелии запинал до полусмерти любовника бывшей жены 2
Сегодня 13:44

Генпрокуратура описала среднестатистического преступника

Новости. Общество
21:05, 25 Марта 2021
фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Загрузка...

Типовой преступник в России – это мужчина 30-49 лет без постоянного источника доходов и высшего образования.

Это следует из информации на портале правовой статистики Генпрокуратуры, передает РИА Новости.

Согласно опубликованным данным, на долю преступников-мужчин в возрасте 30-49 лет приходится 53,9%, имеющий среднее общее или среднее профессиональное образование (34,6% и 34,8%) и без постоянных источников доходов (69%). Преимущественно (93,3%) это граждане России.

Менее других социальных групп в 2020 году совершили преступления подростки 14-15 лет; граждане с высшим профессиональным образованием, а также работники органов государственной власти.

Согласно опубликованным данным, в целом социальный портрет преступности в России практически не меняется последние несколько лет.

В прошлом году глава Верховного суда Вячеслав Лебедев рассказал, что значительная часть преступлений в России имеет социальную природу: отсутствие работы, уже имеющиеся судимости, пристрастие к спиртному. По словам Лебедева, четверть преступлений против собственности и 40% против личности преступники совершают в пьяном виде.

По информации МВД России, в 2020 году в стране было зарегистрировано чуть более двух миллионов преступлений, что на 1% выше уровня 2019 года. Рост преступлений отмечен в 50 регионах, снижение – в 35.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2021, 16:48
Автомобиль с трупом в салоне обнаружен на дороге в пригороде Петрозаводска
18.03.2021, 10:30
Снег с крыши обрушился на голову еще одного пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)
22.03.2021, 06:40
"Орского маньяка" видели в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.03.2021, 17:40
Жителей Карелии просят сидеть дома и не отпускать детей: надвигается стихия
20.03.2021, 20:32
Глава Минприроды Карелии предстанет перед судом по делу 10-летней давности в Бурятии
20.03.2021, 18:23
Лобовое столкновение автомобилей произошло на трассе в Карелии, трое пострадавших (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 09:28
Капитал
Маленькая прививка от больших проблем!
В Петрозаводске открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а.
"Школа – фантастическая!"
Сегодня 09:27
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях 12
Сегодня 09:10
Глаз в коконе
23.03.2021 14:10
"Благоустройство Петрозаводска определяется выбором горожан" 5
23.03.2021 14:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:12
Без политики
Открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Самое невероятное в лишайниках – это их природа" 6
24.03.2021 09:26
"Мусор на Луну не закинешь!" 6
22.03.2021 10:25
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»