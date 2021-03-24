Генпрокуратура описала среднестатистического преступника

Типовой преступник в России – это мужчина 30-49 лет без постоянного источника доходов и высшего образования.

Это следует из информации на портале правовой статистики Генпрокуратуры, передает РИА Новости.

Согласно опубликованным данным, на долю преступников-мужчин в возрасте 30-49 лет приходится 53,9%, имеющий среднее общее или среднее профессиональное образование (34,6% и 34,8%) и без постоянных источников доходов (69%). Преимущественно (93,3%) это граждане России.

Менее других социальных групп в 2020 году совершили преступления подростки 14-15 лет; граждане с высшим профессиональным образованием, а также работники органов государственной власти.

Согласно опубликованным данным, в целом социальный портрет преступности в России практически не меняется последние несколько лет.

В прошлом году глава Верховного суда Вячеслав Лебедев рассказал, что значительная часть преступлений в России имеет социальную природу: отсутствие работы, уже имеющиеся судимости, пристрастие к спиртному. По словам Лебедева, четверть преступлений против собственности и 40% против личности преступники совершают в пьяном виде.

По информации МВД России, в 2020 году в стране было зарегистрировано чуть более двух миллионов преступлений, что на 1% выше уровня 2019 года. Рост преступлений отмечен в 50 регионах, снижение – в 35.