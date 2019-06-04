Генпрокуратура: Региональные операторы по вывозу мусора не справляются со своими обязанностями

Мусорная реформа стартовала в России полгода назад, но в половине регионов операторы не справляются со своими обязанностями.

К ним относятся регионы Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Об этом заявил генпрокурор России Юрий Чайка.

"В половине субъектов региональные операторы не справляются с принятыми обязательствами по своевременному сбору и утилизации отходов", — заявил генпрокурор, которого цитирует РИА Новости.

Мусорная реформа в России началась с января, в ее рамках в регионах формируются операторы по сбору и утилизации мусора, введена плата за вывоз отходов.

Подробнее о реформе и кто за что отвечает, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".