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Новости. Общество
16:32, 04 Июня 2019
фото: "Столица на Онего"

Генпрокуратура: Региональные операторы по вывозу мусора не справляются со своими обязанностями

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Мусорная реформа стартовала в России полгода назад, но в половине регионов операторы не справляются со своими обязанностями.

К ним относятся регионы Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Об этом заявил генпрокурор России Юрий Чайка.

"В половине субъектов региональные операторы не справляются с принятыми обязательствами по своевременному сбору и утилизации отходов", — заявил генпрокурор, которого цитирует РИА Новости.

Мусорная реформа в России началась с января, в ее рамках в регионах формируются операторы по сбору и утилизации мусора, введена плата за вывоз отходов.

Подробнее о реформе и кто за что отвечает, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2019-06-04 17:15:53
Наверное будут поднимать тариф на обращение с ТБО, не иначе! Каких только реформ в стране не было, а жизнь людей не улучшается , но улучшается благосостояние "реформаторов".
Беня
2019-06-04 17:01:38
В 90-е были реформы, потом они стали модернизацией, потом оптимизацией, теперь вот снова реформами. А все страна после реформ имеет себя как лось с простреленной башкой из анекдота "Я пью, а мне все хуже и хуже"
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