Генпрокурор России назвал Карелию в числе регионов, где выросли незаконные рубки

Юрий Чайка пообещал провести в следующем году масштабные проверки в лесной отрасли регионов.

Незаконные рубки причиняют не меньший ущерб лесному хозяйству, чем лесные пожары. Об этом заявил Генеральный прокурор страны Юрий Чайка, выступая 25 сентября на совещании в Красноярске, где обсуждалось состояние законности и практики прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере лесопользования.

"По итогам прошлого года увеличение их объема установлено в трети субъектов (среди них – республики Бурятия и Карелия, Новгородская и Тюменская области). Прокурорами выявляются факты нелегальной заготовки древесины, которые нередко совершаются при попустительстве, а иногда и явном покровительстве должностных лиц региональных органов лесного хозяйства, подведомственных им учреждений, в том числе под видом проведения санитарно-оздоровительных мероприятий", – сказал Юрий Чайка.

Карелия прозвучала в выступлении Генпрокурора не единожды.

"Отдельное внимание прокуроры уделяют обеспечению законности при реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Проведенными проверками вскрыты случаи отставания инвесторов от поквартальных графиков реализации проектов, неполное исполнение ими принятых на себя обязательств при отсутствии должного контроля со стороны заинтересованных органов (республики Карелия, Коми, Красноярский, Хабаровский края, Амурская, Вологодская, Калужская, Кировская, Смоленская, Рязанская области)", – отметил Чайка.

Выступая на совещании в Красноярске Генпрокурор пообещал провести в следующем году масштабные проверки в лесной отрасли регионов.