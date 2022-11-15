Карелия вошла в десятку регионов с максимальным числом краж на 100 тысяч населения

Республика Карелия заняла четвертое место по уровню зарегистрированных краж на 100 тысяч населения, следует из данных портала правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

Согласно опубликованным сведениям, в Карелии за десять месяцев это показатель составил 631,3. Выше цифры в Бурятии (677,5) Амурской (655,2) и Новосибирской областях (650,9).

А вот самый низкий показатель краж на 100 тысяч населения зафиксирован в Чечне (18,8), Ингушетии (39,6) и Дагестане (42,5).

Ранее сообщалось, полицейские вернули в Нацбиблиотеку Карелии украденную книгу стоимостью 1,4 млн рублей.