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Генпрокурор России заявил, что в Карелии простаивает без дела дорогое медоборудование

Новости. Общество
12:53, 17 Июня 2020
фото: Следственный комитет
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Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов заявил, что в лечебных учреждениях республики имеется дорогостоящая медицинская техника, которая при этом не используется по своему предназначению.

Игорь Краснов включил Карелию в список регионов, где закупленная медицинская техника длительное время простаивала без использования. Об этом генпрокурор заявил в ходе выступления на заседании Совета Федерации.

"Не везде оказание медицинских услуг обеспечивается на надлежащем уровне. Причины кроются в тех многочисленных нарушениях и недостатках, которые выявлялись прокурорами и в предыдущие годы. Проверки прошлого года показали, что здания многих фельдшерских пунктов, поликлиник и районных больниц находятся в неудовлетворительном состоянии. Оснащенность диагностическим оборудованием зачастую скудная. Вместе с тем, в республиках Дагестан, Карелия, Чеченской республике, Астраханской, Вологодской, Калининградской областях и в других регионах закупленное дорогостоящее медицинское оборудование лечебными учреждениями длительное время не использовалось. По всем подобным фактам принимались меры прокурорского реагирования", - заявил Краснов.

Доклад генпрокурора был посвящен состоянию законности и правопорядка. Он был основан на материалах надзорной практики прокуроров и результатах работы правоохранительных органов в 2019 году.

Ранее сообщалось, что медучреждения Карелии продолжают ремонтировать.

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Комментарии

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Серж
2020-06-17 13:35:54
Генпрокурор сказал , а местный прокурор . при этом , всё молчит . Удивительно всё это . Зачем генерал-прокурор в Карелии ,просто не понимаю .
кир
2020-06-17 13:03:53
Опять облажались. Зато есть флаг, гимн и местная конституция. Это главное. Так дима, миша и гриша?
Гость
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