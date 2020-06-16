Генпрокурор России заявил, что в Карелии простаивает без дела дорогое медоборудование

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов заявил, что в лечебных учреждениях республики имеется дорогостоящая медицинская техника, которая при этом не используется по своему предназначению.

Игорь Краснов включил Карелию в список регионов, где закупленная медицинская техника длительное время простаивала без использования. Об этом генпрокурор заявил в ходе выступления на заседании Совета Федерации.

"Не везде оказание медицинских услуг обеспечивается на надлежащем уровне. Причины кроются в тех многочисленных нарушениях и недостатках, которые выявлялись прокурорами и в предыдущие годы. Проверки прошлого года показали, что здания многих фельдшерских пунктов, поликлиник и районных больниц находятся в неудовлетворительном состоянии. Оснащенность диагностическим оборудованием зачастую скудная. Вместе с тем, в республиках Дагестан, Карелия, Чеченской республике, Астраханской, Вологодской, Калининградской областях и в других регионах закупленное дорогостоящее медицинское оборудование лечебными учреждениями длительное время не использовалось. По всем подобным фактам принимались меры прокурорского реагирования", - заявил Краснов.

Доклад генпрокурора был посвящен состоянию законности и правопорядка. Он был основан на материалах надзорной практики прокуроров и результатах работы правоохранительных органов в 2019 году.

Ранее сообщалось, что медучреждения Карелии продолжают ремонтировать.