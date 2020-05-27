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Медучреждения Карелии продолжают ремонтировать (ФОТО)

Новости. Общество
18:20, 28 Мая 2020
фото: © Минздрав Карелии
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В медицинских организациях республики с начала года проводятся или уже завершены ремонты, сообщили в Минздраве Карелии.

Около 600 тысяч рублей из республиканского бюджета направлены на ремонт кровли амбулатории в поселке Летнереченский. На текущий год запланированы работы по замене окон, дверей и утеплению фасадов амбулатории.

В Пряжинской центральной районной больнице завершается замена окон, подготовлены помещения для резервного ковид-отделения. Заменено на энергосберегающее все уличное освещение на территории больницы и освещение в помещениях. На ремонт выделено 10 млн рублей.

В Сортавальской ЦРБ также подготовлено резервное отделение для лечения больных ковидной инфекцией. Полным ходом идет ремонт помещений под ПЦР-лабораторию, которая будет оснащена современным оборудованием "под ключ". На эти цели направлено более 7 млн рублей.

В Пудоже поддержка республиканского бюджета – около 1 млн рублей – позволила продолжить внедрение "бережливых" технологий в работу поликлиники. Здесь обустроили открытую регистратуру, заменили окна, двери, работают над созданием комфортных условий для медиков и посетителей.

В петрозаводской городской поликлинике №4 завершается ремонт детского отделения: врачебных кабинетов, коридора, туалетных комнат и лестничной клетки. Средства также выделены из бюджета Республики Карелия – 2,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что оказание плановой медицинской помощи возобновляется в Карелии.

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