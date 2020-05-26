Оказание плановой медицинской помощи возобновляется в Карелии

С 1 июня в Карелии учреждения здравоохранения начнут оказывать плановую медицинскую помощь по тем направлениям, которые приостанавливались на время карантина по коронавирусу.

Глава Карелии Артур Парфенчиков накануне провел онлайн-совещание с руководителями учреждений здравоохранения по вопросам совершенствования плановой медицинской помощи населению в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, в республике не прекращалось оказание помощи пациентам, отсрочка для которых могла повлечь за собой ухудшение состояния и угрозу жизни: онкологическим больным, пациентам, нуждающимся в гемодиализе, больным ревматологического профиля с применением генно-инженерных препаратов. С 1 июня начнется возобновление плановой медицинской помощи по другим направлениям.

Как рассказал руководитель Минздрава Карелии Михаил Охлопков, стационарная помощь будет оказываться по нейрохирургии, травматологии и ортопедии, офтальмологии (факоэмульсификация – для пациентов из районов республики), сердечно-сосудистой хирургии (плановая коронарография с последующим решением вопроса о проведении стентирования или аорто-коронарного шунтирования), урологии (лечение мочекаменной болезни), ЭКО и медицинской реабилитации детей (на базе Городской детской больницы).

Определена возможность дистанционного оформления медицинскими организациями направлений на плановую госпитализацию и передачи их в Республиканскую больницу им. В.А. Баранова и Больницу скорой медицинской помощи. Обязательным условием является пребывание пациента в течение 14 дней в обсервации, где он будет обследован на коронавирус и подготовлен к операции. Доставка пациента на госпитализацию и обратно домой после проведенного лечения будет осуществляться медицинским транспортом.

В амбулаторном звене планируется возобновление диспансерного наблюдения, периодических и предварительных осмотров работающего населения, оформление документов и направление на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в федеральные клиники, обследование при подозрении на злокачественные новообразования, прием врачей кардиолога-аритмолога и нейрохирурга по профилю нейроонкология в консультативной поликлинике Республиканской больницы имени В.А. Баранова, подготовка документов оформления инвалидности и заочное освидетельствование на МСЭ. Продление листков нетрудоспособности и выписка рецептов будут осуществляться дистанционно.

Особое внимание Артур Парфенчиков уделил организации дистанционных консультаций пациентов узкими специалистами. Для этого врачей обеспечат специальным оборудованием, средства на приобретение которого будут выделены из республиканского бюджета.

Михаил Охлопков также отметил необходимость создания системы реабилитации для пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией (ковидной пневмонией).