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Герман Греф представил новый флагманский продукт – подписку СберПрайм +

Новости. Общество
14:40, 08 Апреля 2021
фото: © Сбер
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Сбер запускает флагманскую подписку «СберПрайм+» с основными финансовыми сервисами, включая безлимитные бесплатные переводы, выгодную СберКарту Прайм и самые популярные сервисы экосистемы.

Об этом на пресс-конференции рассказал Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

«Подписки – актуальный и востребованный продукт для клиентов по всему миру. Они обеспечивают выгоду и единый клиентский опыт в самых востребованных частотных сервисах. Клиент платит за единую подписку на сервисы существенно меньше, чем за каждый продукт по отдельности. Например, со СберПрайм+ клиент сможет ежемесячно экономить около 5 тысяч рублей. Наша новая подписка – одна из самых выгодных, комплексных и многофункциональных в мире: в неё входят сервисы доставки готовой еды, продуктов и лекарств, онлайн-кинотеатр, такси, облачное хранилище, мобильная связь и музыкальный стриминг. И, конечно, мы единственная экосистема, центром которой является банк, поэтому для нас было важно интегрировать в подписку самые лучшие и выгодные финансовые услуги», – сказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Подписка СберПрайм+ стоит 399 рублей в месяц и позволяет ежемесячно сэкономить около 5 тысяч рублей. Это предложение собрано из самых востребованных финансовых и нефинансовых сервисов Сбера.

Подписка включает в себя выгодную СберКарту Прайм и специальные условия по нефинансовым сервисам экосистемы Сбера.

СберКарта Прайм и финансовые сервисы:

–  повышенные бонусы от СберСпасибо (10% на всех АЗС, 5% – во всех кафе, ресторанах и такси, 10% – такси Ситимобил, 5% – СберМаркет);

–   снятие наличных без комиссии в любых банкоматах мира;

–   безлимитные бесплатные переводы по всей стране;

–   выгодный курс обмена валют;

Нефинансовые сервисы:

–   подписка «Оптимум» Okko (80 тысяч фильмов);

–   вся медиатека СберЗвука (45 млн треков);

–   бесплатная мобильная связь СберМобайл (150 мин + 3 Гб интернета);

–   скидка 10% на доставку готовой еды из Delivery Club;

–   скидка 7% на продукты из Самоката (доставляют за 15 минут);

–   скидка 10% на все поездки в Ситимобиле;

–   бесплатная доставка продуктов и специальные цены из СберМаркета;

–   бесплатная доставка лекарств из СБЕР ЕАПТЕКИ;

–   облачное хранилище СберДиск (30 Гб + скидка на расширение диска).

Купить подписку можно в приложении СберБанк Онлайн. После этого можно зайти в сервисы Сбера, на которые распространяется подписка, по-своему Сбер ID (он есть у каждого клиента Сбера и привязан к его номеру телефона). Все условия СберПрайм+ автоматически применятся, как только клиент зайдёт в сервис по Сбер ID.

С 1 мая бесплатная СберКарта также появится в базовом продукте СберПрайм за 199 рублей.

ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк
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