Герман Клименко счел Россию готовой к отключению от мирового интернета

Россия технически готова к отключению от мирового интернета, хотя процесс не будет безболезненным.

Об этом заявил советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко в интервью программе "Поздняков", опубликованном на сайте телеканала НТВ, передает "Интерфакс".

"Технически мы готовы к любым действиям сейчас, сбои всегда бывают при переходе с одной технологии на другую. Есть хорошее утверждение, что любая система характеризуется не ошибками и сбоями, а реакцией на ошибки и сбои", - сказал Клименко.

"Если завтра наши коллеги отключат нас от рубильника, я не знаю, будет ли это безболезненно, обещается, что безболезненно. Я уверен, что безболезненно не будет. Где-нибудь у кого-нибудь что-нибудь отключится. Наверное, выяснится, что кто-то хранил свои данные за рубежом, хотя есть постановление хранить здесь. Кто-то домены свои хостил за рубежом. Поэтому они, наверное, будут испытывать некоторые трудности. Но само по себе аппаратно-программно нет никаких противопоказаний, чтобы мы жили хорошо и нормально, даже если нам объявят такую войну, как крымская изоляция", - пояснил Клименко.

Он напомнил, что уже сейчас работает российский сегмент сети интернета, который создан по указу президента специально для чиновников.

"Все чиновники, все госучреждения находятся за большим таким "китайским файрволом". То, чем всех нас пугают. Но пока все живы", - отметил Клименко.

Он рассказал, что "15-18 лет назад присутствовал, когда принимался вопрос о внедрении и легализации Microsoft в государcтве, школах". По его словам, тогда "коммунисты говорили, что американцы затянут нас, а потом выключат рубильник". А представители компании утверждали, что такого не случится.

"Какие бы не были утверждения и друзья, всегда найдется ситуация, при которой вам могут сказать: а вот теперь у вас в Крыму не работает Google, Microsoft. И вы скажете: как же так, у меня там коммерческие банки, связь", - пояснил Клименко.

Он констатировал, что люди зачастую плохо себе представляют, насколько технически погружены в это. Например, пояснил советник президента, сотовые вышки - это вышки плюс программное обеспечение, это роутеры. "Это колоссальный объем, который можно кнопочкой просто взять и сделать из страны страну-изгой", - подчеркнул Клименко.

Он напомнил, что еще в 2010 году постановлением правительства РФ было указание перейти на отечественное программное обеспечение в течение пяти лет.

"За пять лет перешло всего одно ведомство - ФССП. Я не хочу употреблять слово саботаж. Но нам показали наглядно, что надо заботиться о своем доме и замки надо на дверь вешать. И должно быть свое. Это правда", - сказал Клименко.