Героиня шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" умерла от рака

Айгуль Фазыйлова ушла из жизни после продолжительной борьбы с раком молочной железы четвертой стадии.

Женщина умерла в одном из хосписов Казани, пишет "СтарХит".

Метастазы распространились по всему телу, поразив кости, легкие и печень. "Врачи и сотрудники хосписа были рядом и делали все, чтобы максимально облегчить последние часы пациентки. За Айгуль переживало много друзей, которые сделали для нее все возможное и невозможное. "Пусть тебе там будет не больно и спокойно, Айгуль", — говорится в социальной сети хосписа.

Как отметил председатель правления казанского хосписа Владимир Вавилов, Айгуль боролась за жизнь ради восьмилетнего сына Амира. "Не хотела его оставлять и переживала за судьбу мальчика. Ее похоронят в деревне, уже увезли в Алькеевский район", — добавил Вавилов.

В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир", вышедшей в эфир в январе этого года, Фазыйлова искала семью для своего семилетнего сына, так как знала, что скоро умрет. Из близких у нее есть только двоюродная 67-летняя бабушка. Мужчина, с которым Айгуль жила год и от которого забеременела, бросил ее. О своем страшном диагнозе женщина узнала в 2014 году. Она долго боролась с болезнью, а когда поняла, что победить ее не удастся, начала искать будущую семью для сына. В передаче не показали, каких именно людей Айгуль выбрала в качестве новых родителей Амира.

Проблемы матери-одиночки пытались решить и власти Татарстана. Представители госорганов помогали ей оплатить жилье в Казани, где она проходила лечение, а также детский сад для ее сына. Опека над ребенком была оформлена на тетю.

Восьмилетний Амир заботился о маме, вывозил ее на коляске погулять. "Одышка очень сильная. Из-за нее и ходить не могу, честно говоря. Меня катают на коляске. Первое время, конечно, было тяжело, плакала, руки сами по себе опускались. Но сейчас я набралась сил ради сына. Он уже такой большой, заботится обо мне", — рассказывала женщина.

Ребенку разрешили попрощаться с мамой перед ее смертью.